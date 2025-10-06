Apafut perde e Nova Prata empata em jogos da Terceirona Gaúcha

Apafut é vice-líder, com três pontos. Apafut / Divulgação

Em seu primeiro jogo em casa pela Terceirona Gaúcha 2025, a Apafut foi derrotada pelo Guarani-VA por 2 a 1. O jogo foi realizado neste domingo (5), no Complexo Esportivo do Sesi, em Caxias do Sul, pela segunda rodada da competição.

O time de Everson Aguiar jogou boa parte do jogo com um a menos, já que, aos 21 minutos da primeira etapa, Lucas Daros recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Apesar disso, Leo Faria abriu o placar aos 45 minutos.

Mas a equipe caxiense não conseguiu segurar a pressão adversária. A virada dos visitantes veio no segundo tempo quando, logo aos quatro minutos, Murilo empatou. E 30 minutos depois, Lucas Henrique virou para o Guarani-VA, garantindo a vitória.

Já no Campo do Glória, em Carazinho, o duelo entre Nova Prata e 1992 terminou com o placar igualado e sem gols: 0 a 0.

Após duas rodadas, a Apafut ocupa o segundo lugar do Grupo A, com três pontos, enquanto o Nova Prata é quatro colocado, com um ponto.

No próximo domingo (12), a Apafut enfrenta o Novo Horizonte no Estádio Cristo Rei, às 15h. O Nova Prata, que folga na rodada 3, volta a jogar às 15h do dia 19 de outubro, com o Guarani-VA, no Estádio Mario Cini.