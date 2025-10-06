Esportes

Rodada 2
Notícia

Apafut perde e Nova Prata empata em jogos da Terceirona Gaúcha

Em casa, time caxiense perdeu por 2 a 1 para o Guarani-VA, enquanto o confronto do Nova Prata com o 1992 terminou sem gols

Camila Corso

Jornal Pioneiro

