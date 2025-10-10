Esportes

3ª rodada
Notícia

Apafut encara lanterna do Grupo A na Terceirona Gaúcha 2025

Confronto acontece no Estádio Cristo Rei, às 15h deste domingo (12). O outro serrano, Nova Prata, tem folga na rodada

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS