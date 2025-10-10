Apafut encara lanterna do Grupo A na Terceirona Gaúcha 2025

Caxienses são treinados por Everson Aguiar. Ulisses Castro / Agencia RBS

Neste domingo (12), a Apafut enfrenta o Novo Horizonte, às 15h, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A partida é válida pela 3ª rodada da primeira fase da Terceirona Gaúcha de 2025.

A equipe caxiense é vice-líder do Grupo A, com três pontos, vindos de uma vitória na primeira rodada. Já o mandante ocupa a 5ª e última posição da chave, ainda sem ter pontuado.

O Nova Prata, outro serrano da competição, folga nesta rodada e volta à campo no domingo, 19 de outubro, às 15h, diante do Guarani-VA, no Estádio Mário Cini. A equipe serrana é 4ª colocada, com um ponto.

Gauchão B 2025

Na competição, os jogos são de ida e volta em todas as fases. Na primeira, os times enfrentam as equipes de suas chaves. Os dois primeiros de cada chave passam às semifinais e os vencedores avançam para a disputa do título. As partidas decisivas acontecem nos estádios do clube com a melhor campanha na fase classificatória.