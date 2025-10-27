Apafut empata e Nova Prata vence por W.O. na Terceirona Gaúcha 

Tricolor de Caxias do Sul ocupa a vice-liderança do Grupo A. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

A sexta rodada da Terceirona Gaúcha aconteceu neste final de semana. A Apafut empatou com o Clube 1992 em 1 a 1, no Campo do Glória, em Carazinho. Já o Nova Prata venceu o Novo Horizonte por 3 a 0, por W.O, no Estádio Mário Cini.

Passada a primeira metade da fase classificatória, a Apafut ocupa o segundo lugar, com oito pontos. Logo atrás está o Nova Prata, com sete.

No jogo em Carazinho, o tricolor caxiense saiu na frente logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com Lucas Martins. Enzo empatou para os mandantes aos 22 da etapa final.

Já em Nova Prata, o time aguardou a chegada do Novo Horizonte, porém ela não aconteceu. Por W.O., o time de Everaldo Alves venceu por 3 a 0.

Em contato com a reportagem do Pioneiro, o técnico do Nova Prata criticou a falta de apoio da Federação Gaúcha aos clubes menores, além da falta de atrativos para incentivar a participação dos mesmos em competições estaduais.

— Infelizmente, eles não compareceram ao compromisso. É triste, porque você se prepara para uma disputa e tudo que envolve um jogo em casa, mas sabemos que as taxas para participar da competição são altas. Pode a terceira divisão ter somente nove equipes participantes, sendo três da mesma cidade? — comentou Everaldo.