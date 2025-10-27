Esportes

6ª rodada
Apafut empata e Nova Prata vence por W.O. na Terceirona Gaúcha 

Enquanto o time caxiense ficou no  1 a 1 com o 1992, o outro serrano conquistou três pontos após o Novo Horizonte não comparecer ao jogo

Camila Corso

