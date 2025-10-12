Esportes

0 a 0
Notícia

Apafut empata com o Novo Horizonte fora de casa pela Terceirona Gaúcha

Partida válida pela terceira rodada do Grupo A ocorreu na tarde deste domingo (12) em São Leopoldo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

