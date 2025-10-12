Apafut empata com o Novo Horizonte fora de casa pela Terceirona Gaúcha

Equipe da Serra somou seu quarto ponto após três rodadas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Foi realizada neste domingo (12) a terceira rodada do Gauchão Série B - a Terceirona Gaúcha. O único representante da Serra em campo foi a Apafut. A equipe treinada por Everson Aguiar visitou o lanterna do Grupo A, o Novo Horizonte, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Mas o time caxiense não conseguiu balançar as redes e ficou no 0 a 0.

Com o resultado, a Apafut está em segundo lugar na tabela, com quatro pontos. O próximo desafio será apenas no dia 22, diante do 1992 de Carazinho, em Caxias do Sul.

O outro representante da Serra, o Nova Prata, folgou neste domingo e voltará a campo no dia 19 diante do Guarani-VA, no Estádio Mário Cini.

Também no domingo ocorreram outras três partidas pela Terceirona Gaúcha. Ainda no Grupo A, o líder Guarani-VA manteve o 100% de aproveitamento na competição. Atuando no Edmundo Feix, os donos da casa derrotaram o 1992 de Carazinho por 3 a 0, com dois gols de Lucão e outro de Igor. O Guarani chegou aos nove pontos na tabela.

Grupo B

Já pelo Grupo B, o destaque ficou por conta do clássico entre Rio Grande e São Paulo, no estádio Torquato Pontes, o Colosso do Trevo. E o São Paulo levou a melhor vencendo por 1 a 0, com gol de Negrinho, na reta final.

Já o embate entre São Gabriel e Riograndense, que ocorreu no estádio Sílvio Corrêa, terminou empatado em 0 a 0.