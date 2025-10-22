Apafut e Nova Prata goleiam em seus confrontos pela Terceirona Gaúcha 

Lucas Daros abriu o placar para os caxienses no Sesi. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

A quinta rodada da Terceirona Gaúcha foi de alegria para os serranos. A Apafut derrotou o Clube 1992 por 4 a 1, no Sesi, em Caxias do Sul. A outra goleada aconteceu em São Leopoldo. No Estádio Cristo Rei, o Nova Prata venceu o Novo Horizonte por 3 a 0. Os jogos aconteceram na tarde deste quarta-feira (22).

Neste momento, o time de Caxias do Sul é vice-líder do Grupo A, com sete pontos, seguida do Tricolor Pratense, com quatro.

Jogando na Serra, o time de Everson Aguiar abriu o placar aos 33 minutos, após Daros converter um pênalti. Três minutos depois, Maldonado ampliou de cabeça. Aos 44, Marquinhos chutou forte cruzado para marcar o terceiro dos mandantes.

No segundo tempo, os visitantes descontaram com Luís Felipe, aos 11 minutos. Aos 41, Lucas Martins chutou de fora da área e fechou com chave de ouro a primeira vitória da equipe profissional em Caxias do Sul.

Já no Cristo Rei, o Nova Prata conquistou sua primeira vitória. Lanterna de sua chave, goleou o Novo Horizonte por 3 a 0 e subiu na classificação. Na etapa final, Diovani, aos 20 e 31 minutos, e Thaironey, aos 39, marcaram os gols da equipe.

A próxima rodada abre o returno da primeira fase e, com isso, os adversários se mantém, com os mandos invertidos.