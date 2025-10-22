Esportes

5ª rodada
Notícia

Apafut e Nova Prata goleiam em seus confrontos pela Terceirona Gaúcha 

Time de Caxias do Sul venceu o 1992 por 4 a 1, enquanto o Tricolor Pratense fez 3 a 0 no Novo Horizonte

Camila Corso

Jornal Pioneiro

