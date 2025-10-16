Aos 73 anos, ex-vice do Caxias encerra ciclo no futebol: "Decisão tomada em cima da minha saúde"

José Caetano Setti deixou o cargo após o fim da Série C. Neimar De Cesero / Agencia RBS

José Caetano Setti carrega consigo o amor pelo Caxias e a experiência dos 73 anos de idade, sendo mais de três décadas de história no clube. Ao todo, trabalhou com 13 presidentes. Sua trajetória como dirigente encontrou o ponto final após a Série C do Brasileiro. Possivelmente, sua última passagem no cargo.

No entanto, o que permanece é a paixão incontestável pelo Caxias, que moldaram não apenas sua carreira, mas boa parte de sua vida.

— Foi uma decisão tomada em cima da minha saúde. Eu fui fazer alguns exames e meu médico me deu uma dura. Começou a aparecer umas "coisinhas", e ele me recomendou sair. Falei em casa (família) e aí a "pressão" foi maior. Aí tomei a decisão. Avisei que sairia no final da Série C com acesso ou não — disse José Caetano Setti, em entrevista ao Pioneiro, antes de completar:

— Faltavam seis ou sete jogos quando comuniquei a direção que sairia. Fiz uns exames, repeti, e o médico não gostou e me aconselhou por eu não ser mais criança. Eu tenho muita confiança nesse pessoal que está aí. Tem um monte de gente boa.

José Caetano Setti deixou o Caxias por motivos de saúde, após conversa tranquila com a direção. Segundo ele, não houve qualquer atrito, e o clube chegou a manifestar o desejo de que permanecesse por mais tempo, mas a rotina intensa, com viagens constantes e longas jornadas diárias, pesou na decisão de se afastar.

— A direção conversou comigo. Quero deixar bem claro, não teve nada, não teve atrito. Eu saí justamente por causa da minha saúde. Eles até gostariam que eu ficasse, no mínimo um pouco mais. Se eu entro, eu não consigo mais sair, me atraco de cabeça. Eu viajo todos os jogos. Eu entro às sete da manhã e saio às 10 da noite.

Depois de mais de 30 anos de Caxias, possivelmente tenha sido a última vez de Setti no futebol grená.

— A gente não pode dizer uma coisa e o homem lá de cima mudar a tua ideia, mas o meu pensamento é minha última passagem no Caxias nessa função. Estou com 73 anos, tenho que me cuidar, porque tenho os filhos novos e tem o Caxias que quero ver jogar até os meus 110 anos (risos) — admitiu.

Detalhes na Série C

José Caetano Setti admitiu que a expectativa criada pela grande primeira fase na Série C criou um sentimento de frustração pela eliminação no quadrangular.

— Aconteceram alguns detalhes que atrapalharam esse acesso e que faz parte do futebol. Vários jogadores também se lesionaram nessa reta final, alguns jogadores que nós perdemos no meio do caminho. Então tudo isso veio a somar — avaliou Setti, que completou:

— Quando a gente cria uma expectativa, a gente sofre com ela se não acontece. Eu não tenho medo de dizer, faria uma ou outra coisa diferente, mas 90% do que foi feito, eu manteria.

O fim de uma era

Em cada gesto, José Caetano Setti revela a entrega de quem viveu o Caxias como extensão da própria vida. Ao longo dos anos, colocou o clube acima de quase tudo — até mesmo da família, que considera sagrada. O Caxias, para ele, é mais que uma instituição: é parte da identidade, dos vínculos e das alegrias que marcaram sua trajetória. E mesmo após a despedida, promete seguir ao lado do grená até o fim.

— Eu contribuí dando o máximo de mim. Todas as vezes que eu fui lá, eu botei o Caxias praticamente acima de tudo e quase acima da minha família, que pra mim, é sagrada, o Caxias é sagrado. Então, é umas coisas assim, meus amigos são sagrados. E o Caxias é uma coisa que fez parte da minha vida desde que eu me conheço com a gente. Então, eu vou continuar até o fim. E o que eu deixei foi muito trabalho. E o Caxias me deu muitas alegrias — finalizou.



