Esportes

Fim de uma era
Notícia

Aos 73 anos, ex-vice do Caxias encerra ciclo no futebol: "Decisão tomada em cima da minha saúde"

José Caetano Setti confirmou que esta foi, possivelmente, sua última passagem pelo clube. Ele destacou que comunicou à direção, ainda antes do fim da Série C, que deixaria o cargo mesmo em caso de acesso

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS