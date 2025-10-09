Aos 33 anos, ex-Juventude e Inter revela por que decidiu encerrar a carreira

Gustavo Campanharo no estúdio da Gaúcha Serra. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

A trajetória profissional de Gustavo Campanharo nos gramados chegou ao fim. Aos 33 anos, o meio-campista decidiu encerrar uma carreira marcada por dedicação e versatilidade. Natural de Caxias do Sul, o jogador iniciou sua caminhada no Juventude, clube pelo qual foi revelado e estreou ainda jovem, aos 17 anos, em 2009, vestindo a camisa alviverde pela primeira vez.

Ao longo das temporadas seguintes, Campanharo construiu uma carreira sólida, atuando em diferentes clubes e acumulando experiências dentro e fora do país. No futebol brasileiro, vestiu também as camisas de Bragantino, Chapecoense, Inter e Atlético-GO.

— Não é uma decisão fácil. Mas acredito que, no último ano, as coisas foram amadurecendo mais. Eu comecei a pensar na decisão. Eu tive uma lesão com 19 anos aqui no Juventude. E é uma lesão que é degenerativa, de cartilagem, no joelho. E essa lesão ela vai desgastando. E vai, com o tempo, realmente desgastando a articulação. E isso, digamos assim, nos últimos anos, foi realmente me prejudicando um pouco mais — comentou Campanharo, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, que completou:

— Quando começa realmente a querer fazer as coisas e o teu corpo não responde ao que você quer, foi realmente isso. Fui amadurecendo a ideia no último ano para que agora, recentemente, a decisão fosse tomada.

No cenário internacional, Gustavo Campanharo construiu uma trajetória marcada por passagens em quatro países distintos — Itália, França, Bulgária e Turquia —, acumulando experiências em ligas competitivas e culturas futebolísticas variadas. Fiorentina, Hellas Verona, Evian, Ludogorets e Kayserispor foram os clubes em que Campanharo atuou.

— Talvez eu pudesse continuar por mais algum tempo. Mas, conversando com a família, tendo realmente um tempo, talvez se eu progredisse mais eu poderia ter, daqui a pouco, uma aposentadoria pior. Foi uma decisão correta por vários fatores — contou.

Campanharo em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

Após anunciar sua aposentadoria dos gramados, Gustavo Campanharo começa a vislumbrar novos caminhos dentro do universo do futebol. Ainda em processo de transição, o ex-meio-campista tem refletido sobre possibilidades que vão além das quatro linhas, considerando diferentes formas de atuação no meio esportivo.

— Já pensei (em ser treinador). Um parceiro de clube que ainda está atuando, o Pedro Henrique (hoje no Ceará), me contatou para ver se eu não queria fazer o curso da CBF. De primeiro momento, eu não aceitei, porque eu tenho planos de daqui a pouco atuar no futebol, mas de outras formas. Eu gostaria de daqui a pouco cuidar do gerenciamento de atletas ou intermediar algumas situações. Essa parte mais de empresário. Estou amadurecendo essa ideia. É uma coisa que eu gosto de fazer, acompanhar atletas — finalizou.