Aos 33 anos, ex-Juventude e Inter anuncia aposentadoria dos gramados

Gustavo Campanharo encerrou carreira de 16 anos. Felipe Nyland / Agencia RBS

Chegou ao fim a carreira de Gustavo Campanharo. Aos 33 anos, o meio-campista anunciou nos últimos dias, por meio das redes sociais, sua aposentadoria como jogador profissional. Natural de Caxias do Sul, Campanharo foi revelado pelo Juventude e estreou pela equipe alviverde aos 17 anos, em 2009.

No futebol brasileiro, vestiu também as camisas de Bragantino, Chapecoense, Inter e Atlético-GO.

— Obrigado, futebol. Comecei um menino cheio de sonhos e pude vencer muitas batalhas pessoais e profissionais. É, eu sei que sou novo e talvez isso assuste. Foram 16 anos da minha vida que eu coloquei todo o meu empenho, todas as minhas forças para realizar um sonho de criança — disse o jogador em vídeo divulgado nas redes sociais.

No exterior, construiu uma trajetória sólida e diversa, atuando em clubes da Itália, França, Bulgária e Turquia. Entre os principais nomes de sua carreira internacional estão Fiorentina, Hellas Verona, Evian, Ludogorets e Kayserispor, onde permaneceu por quatro temporadas.

— Abri mão de muita coisa para viver isso e eu valorizo cada feito com muito orgulho. Mais do que título, vitória, o futebol me criou. O futebol me conectou ao meu pai, ao meu avô. Cada passo dentro do campo, mesmo eles não estando presentes. E a partir dele, eu me tornei alguém que eles teriam orgulho. Então hoje, a decisão de parar, ela não é fácil, mas ela é necessária. Obrigado, futebol — finalizou.