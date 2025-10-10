Aos 29 anos, ex-Juventude estreia com a camisa da Seleção Brasileira

Paulo Henrique participou do amistoso da Seleção diante da Coreia. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

O lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, ex-Juventude, vive um momento especial em sua trajetória no futebol. Após boas atuações pelo Vasco, o jogador foi chamado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira e estreou no amistoso contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10). Ele entrou aos 25 minutos segundo tempo na vitória por 5 a 0.

A partida marcou o início da preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. A convocação de Paulo Henrique ocorreu após a lesão de Wesley, da Roma. Além do duelo contra os sul-coreanos, o lateral também está à disposição para o segundo compromisso da Seleção nesta janela de amistosos, contra o Japão, na próxima terça-feira (14), às 7h30min.

Antes de ganhar espaço no cenário nacional, Paulo Henrique teve passagem pelo Juventude, onde atuou nas temporadas de 2021 e 2022. Na época, o Verdão superou a concorrência do Cruzeiro para contratar o jogador. Embora não tenha sido titular absoluto — dividindo posição com Michel Macedo e Rodrigo Soares — o lateral contribuiu com regularidade ao longo da sua trajetória no Alfredo Jaconi.

Em sua última temporada com a camisa alviverde, em 2022, Paulo Henrique participou de 29 partidas, anotou dois gols e deu uma assistência. Depois disso, foi negociado com o Atlético-MG e desde 2023 está no Vasco.



