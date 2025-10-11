AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Palmeiras x Juventude

Papo precisa vencer para se manter vivo na luta contra o rebaixamento. Arte Pioneiro / Agência RBS

Neste sábado (11), o Juventude encara o Palmeiras em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão 2025. A partida inicia às 19h, no Estádio Allianz Parque.

Na última rodada, o Porco venceu o São Paulo por 3 a 2 e assumiu a liderança da competição. Já o Papo perdeu de virada para o Fortaleza por 2 a 1 e voltou a ser vice lanterna. O Verdão da Serra está em 19º colocado, com 23 pontos, enquanto o Palmeiras é líder, com 55 pontos.

No histórico de confrontos, em 24 jogos, são 14 vitórias dos paulistas, sete empates e apenas três triunfos do Ju.

O técnico Thiago Carpini tem Mandaca como desfalque confirmado, após o volante ser expulso no último jogo. Além dele, os zagueiros Wilker Ángel, Luan Freitas e Natã estão no DM. Os laterais-esquerdo Marcelo Hermes e Alan Ruschel voltam de suspensão e ficam à disposição.