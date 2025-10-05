Esportes

Te liga!
Notícia

AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Fortaleza

No Estádio Alfredo Jaconi, equipes têm confronto direto em luta contra o rebaixamento, a partir das 18h30min

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS