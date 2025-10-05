AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Fortaleza

Times precisam voltar a vencer para seguir na Série A em 2026. Arte Pioneiro / Divulgação

Neste domingo (5), Juventude e Fortaleza se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. A partida inicia às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

As equipes duelam para fugir do rebaixamento. Na última rodada, o Verdão empatou com o Atlético-MG em 0 a 0 na Arena MRV, enquanto, em casa, os cearenses perderam para o São Paulo por 2 a 0. O Verdão é 18º colocado, com 23 pontos, e o Fortaleza é vice-lanterna, com dois pontos a menos.

No histórico de confrontos, em 21 jogos, são 10 vitórias do Leão, nove empates e apenas dois triunfos do Papo, ambos conquistados na casa jaconera.

O técnico Thiago Carpini segue sem contar com os zagueiros Wilker Ángel, Natã e Abner, que estão no DM, junto do atacante Gabriel Veron. Além disso, os laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Alan Ruschel estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

No Fortaleza, os desfalques certos são Tinga e Weverson, ambos no DM. Martín Palermo tem as voltas de Bruno Pacheco e Mancuso, após cumprirem suspensão.