AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Bragantino

Papo precisa vencer para seguir lutando contra o rebaixamento. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela 28ª rodada do Brasileirão 2025, o Juventude enfrenta o Fluminense, em mais uma luta contra o rebaixamento. A partida acontece nesta quinta-feira (16), às 19h, no Maracanã.

Os times vêm de derrota, ambos jogando fora de casa. O Ju perdeu para o Fluminense por 1 a 0, enquanto o Bragantino foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 1. O Alviverde é 19º colocado, com 23 pontos, enquanto o Massa Bruta ocupa a 10ª posição, com 36 pontos.

No histórico de confrontos, foram 15 jogos, com cinco triunfos do Ju, três empates e sete vitórias dos paulistas.

O time de Thiago Carpini tem três desfalques confirmados: o goleiro Jandrei, o volante Mandaca e o lateral-esquerdo Alan Ruschel cumprem suspensão.