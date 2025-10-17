AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Fluminense x Juventude

Alviverde segue na zona de rebaixamento. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela 28ª rodada do Brasileirão 2025, o Juventude enfrenta o Fluminense, em mais uma luta contra o rebaixamento. A partida acontece nesta quinta-feira (16), às 19h, no Maracanã.

Os times vêm de derrota, ambos jogando fora de casa. Em jogos atrasados pela 12ª rodada, o Ju perdeu de 4 a 1 para o Palmeiras, enquanto o Flu perdeu para o Mirassol por 2 a 1. O Papo é 19º colocado, com 23 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a 7ª posição, com 38 pontos.

No histórico equilibrado de confrontos, são 31 jogos, com 10 triunfos do Ju, nove empates e 12 vitórias dos cariocas.

O zagueiro Rodrigo Sam é desfalque confirmado no time de Thiago Carpini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o zagueiro Natã segue no DM. Mancada retorna após cumprir suspensão.