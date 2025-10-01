AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Atlético-MG x Juventude

Ju precisa engrenar vitórias para sair do Z-4. Arte Pioneiro / Divulgação

Nesta terça-feira (30), o Juventude enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida inicia às 21h30min, válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

Na última rodada, ambos os times jogaram em casa. O Verdão empatou em 1 a 1 com o Internacional, enquanto o Atlético-MG venceu o Mirassol por 1 a 0. O Papo enfrenta uma luta contra o rebaixamento. É 17º colocado, com 22 pontos. O Alvinegro está apenas 3 posições acima, na 14ª colocação, com 28 pontos.

No histórico de confrontos, em 26 jogos, são 16 vitórias do Galo, cinco empates e cinco triunfos do Alviverde. Na casa dos mineiros, o Ju venceu apenas uma vez, justamente na temporada passada.

O técnico Thiago Carpini volta a ter Jadson e Batalla à disposição. Por outro lado, Caíque e Gabriel Taliari estão fora do confronto por levarem o terceiro amarelo. Abner, Wilker Ángel e Natã seguem no DM e desfalcam a zaga alviverde.