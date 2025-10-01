Esportes

AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Atlético-MG x Juventude

Partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão inicia às 21h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte

Camila Corso

Jornal Pioneiro

