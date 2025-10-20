Anúncio de novo técnico e reformulação do elenco: o que pensam os novos dirigentes de futebol do Caxias

João Corrêa reassume o cargo de gerente de futebol. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Com a formação do novo departamento de futebol do Caxias, composto pelo vice-presidente Chiquinho Corsetti, pelo gerente, João Corrêa, e pelo diretor executivo, Léo Franco, o clube parte agora para o anúncio de um novo técnico.

Júnior Rocha anunciou no fim de semana que não seguirá no Grená e definirá seu futuro nas próximas horas. Sem ele, o Caxias trabalha para definir o novo treinador ainda nesta semana.

— Acredito que essa semana devemos já trabalhar no nome do treinador. Já temos a ideia de alguns treinadores, que a gente acredita que encaixe bem no modelo que o clube quer, no DNA do clube. Então, a partir daí, também vamos entrevistar esses treinadores. Saber a metodologia de trabalho. Buscar as maiores referências possíveis para que consigamos acertar nesse treinador — comentou João Corrêa, que não quis dar prazo para o anúncio:

— Mas assim, uma data limite a gente não tem. Mas acredito que essa semana deve ter essa definição. Porque o treinador também faz parte do processo de montagem do elenco.

Repaginada no elenco

Léo Franco chega para ser o novo diretor executivo do clube. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Com a maioria dos atletas que terminaram a disputa da Série C em fim de contrato, projeta-se uma nova reformulação no grupo grená.

— A gente vai analisar caso a caso os atletas. Aqueles que têm contrato, aqueles que terminam, juntamente com os auxiliares da casa. O Jefferson (Ribeiro, auxiliar-técnico), o Marquinhos (preparador de goleiros), e o Tiago Cetolin, que permanecem no clube — revelou o gerente de futebol grená, que completou:

— Então, vai ser uma análise bem minuciosa. Para que a gente dê andamento na questão dos atletas. Aqueles que vão permanecer conosco para o ano de 2026. E aqueles que a gente não tem interesse. Mas, durante esta semana, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante nesse sentido para ter as definições.

Um dos primeiro a deixar o Estádio Centenário foi o centroavante Welder, que acertou seu retorno ao Guarany-Ba.

Para o diretor executivo, Léo Franco, o clube tem que pensar primeiro na montagem do elenco do time que disputará o Gauchão para, ao decorrer da temporada, fazer ajustes pontuais no grupo de atletas.