Esportes

No mercado
Notícia

Anúncio de novo técnico e reformulação do elenco: o que pensam os novos dirigentes de futebol do Caxias

Gerente de futebol, João Corrêa, admitiu que clube já traça perfis na busca de um substituto para Júnior Rocha

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS