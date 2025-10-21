Antônio Prado recebe clássico gaúcho na semifinal do Gauchão Sub-13

Além do Sub-13, a cidade recebe jogos alviverdes do sub-12, 14 e 15. Prefeitura de Antônio Prado / Divulgação

Neste sábado (25), o Juventude recebe o Inter pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão sub-13. A partida inicia às 10h, no Estádio Municipal Waldemar Grazziotin, em Antônio Prado.

Os guris alviverdes se classificaram como líderes do Grupo C na primeira fase, com 12 pontos. Nas quartas de final, venceram o São Borja por 11 a 1.

Na semifinal, o Ju enfrenta o Inter no clássico Juve-Nal. Na Morada dos Quero-Queros, na partida de ida, os guris colorados levaram a melhor e golearam por 7 a 0.

O Verdão manda seus jogos das categorias sub-12 até o sub-15 em Antônio Prado.

Além do confronto pelo estadual outros quatro jogos alviverdes acontecem no mês de outubro no estádio. Na quarta-feira, 29 de outubro, pelo Campeonato BG Prime, o sub-12 joga às 14h e o sub-13 entra em campo às 15h30min, ambos contra o Azuriz-PR.

Na sexta-feira (31) seguinte, tem clássico Ca-Ju pela Copa Safergs 2025: o sub-13 inicia às 14h30min e, uma hora depois, o sub-15 inicia seu confronto.