"Ainda faltam 11 jogos, nós temos que falar menos, trabalhar mais", diz Nenê após nova derrota do Juventude

Camisa 10 iniciou a partida no Allianz Parque no banco de reservas. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude entrou em campo no Allianz Parque neste sábado (11) dando poucas esperanças de que tiraria pontos do líder Palmeiras. E o que se viu, de fato, foi uma vitória fácil dos paulistas por 4 a 1, deixando a situação do time de Thiago Carpini cada vez mais dramática na luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2025.

A voz da experiência do vestiário do Juventude se manifestou para a TV após o novo fracasso do time na competição. E Nenê deu o recado daquilo que a equipe precisa fazer nas 11 rodadas restantes da competição.

— É uma situação muito complicada, a gente sabia que o jogo hoje (sábado) era muito difícil. Acredito que nós demos uma bobeira ali, principalmente nos dois primeiros gols, a gente podia estar um pouquinho mais equilibrado no segundo tempo, acabamos tomando o terceiro muito rápido, e aí o jogo complicou muito — afirmou Nenê, que ainda projetou:

— A gente sabia que hoje era um jogo atrasado, tínhamos a chance de tirar um pouco a distância, mas ainda faltam 11 jogos, nós temos que falar menos, trabalhar mais. Todo mundo ter consciência do que pode melhorar, saber que ainda tem tempo, a gente tem que acreditar, dependemos só da gente. É todo mundo se unir, começar a ganhar, principalmente os jogos em casa, e depois arrancar os pontos fora que a gente precisa para sair da situação.