Deu o recado
"Ainda faltam 11 jogos, nós temos que falar menos, trabalhar mais", diz Nenê após nova derrota do Juventude

Camisa 10 entrou no segundo tempo no Allianz Parque e deu assistência para o gol de Rodrigo Sam na goleada para o Palmeiras por 4 a 1

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

