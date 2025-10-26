"Agora é viver o jogo a jogo", diz Thiago Carpini após derrota do Juventude para o Grêmio

Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude sofreu mais uma derrota fora de casa no Brasileirão. A equipe de Thiago Carpini perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, neste domingo (26), na Arena, e novamente saiu de campo reclamando da arbitragem.

Com 26 pontos, o time caiu novamente para a vice-lanterna e vê a situação se complicar cada vez mais na luta contra o rebaixamento.

— Antes de avaliar a arbitragem, temos que fazer nossa avaliação interna, de coisas que talvez não tenham acontecido da forma como imaginávamos. O Grêmio tem sempre um início muito forte. Uma pressão natural nos primeiros 15, 20 minutos. Estávamos passando por isso quando acontecem algumas questões em que a gente acaba sendo redundante em falar de arbitragem — avaliou o técnico Thiago Carpini, destacando o pênalti que acabou definindo o 1 a 0 para o Grêmio no primeiro tempo:

— Na minha visão, o critério usado não foi o mesmo para as duas equipes. Na questão do pênalti, ele poderia ter, pelo menos, ido ao VAR analisar. Ele iria perceber que os dois atletas têm o contato com a bola.

O treinador alviverde rechaçou que a equipe tenha apresentado na Arena um jogo mais violento por conta da quantidade de faltas, lamentou os erros defensivos, especialmente o gol no começo do segundo tempo, e projetou a sequência da competição.

— Agora é viver o jogo a jogo. São quatro jogos dentro de casa e quatro fora. Precisamos ter o mesmo respeito com a instituição e com torcedor, lutando até a última chance. Precisamos ter hombridade — disse Carpini.

O treinador foi questionado sobre a escolha de Alan Ruschel como titular da lateral esquerda, e destacou que o experiente jogador não foi o principal responsável pelo resultado negativo e pela dificuldade do time em frear o ímpeto ofensivo do Grêmio.

— São as minhas escolhas. O Alan fez um jogo muito bom contra o Fluminense. Qualquer jogador que atuasse ali, o Grêmio teria volume pela qualidade do Alysson. O Alan não comprometeu — destacou o treinador.