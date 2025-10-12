ACBF peca nas finalizações e apenas empata com o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final

Ala Bruno Iacovino teve a chance de marcar o segundo gol da equipe de Carlos Barbosa. Lucka Cyríaco / ACBF/Divulgação

A ACBF perdeu uma grande oportunidade de largar na fase de oitavas de final da Liga Nacional de Futsal em vantagem sobre o Corinthians. Na manhã deste domingo (12), a equipe de Peri Fuentes teve o domínio da partida, mas voltou a pecar nas finalizações.

No fim do jogo disputado no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, empate em 1 a 1. Juninho marcou para os donos da casa e Lucas Martins deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Pouco mais de 2.100 pessoas acompanharam o confronto no ginásio.

O jogo de volta ocorre na próxima sexta-feira (17), às 20h30min, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo. Quem vencer garante a vaga nas quartas de final da competição. Se houver empate, será realizada uma prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco, sem intervalo. Persistindo o empate, avança a equipe que teve melhor campanha na primeira fase, ou seja, o Corinthians, que terminou em sexto (a ACBF ficou em 11º lugar).

Começo promissor

Peri Fuentes mandou para a quadra o quinteto inicial formado por Pedro Bianchini, Daniel, Alves, Wagner Junior e Juninho.

E o começo da ACBF foi avassalador. Com um minuto e 20 segundos, Juninho recebeu na direita, limpou a marcação e bateu forte e cruzado no canto de Lucas Oliveira: 1 a 0.

Os gaúchos seguiram pressionando e perderam outras duas oportunidades em sequência. Já em quadra, o artilheiro da liga, Barbosinha, esteve perto do segundo gol com duas finalizações que passaram próximo da meta corintiana.

A ACBF continuou empilhando chances, mas sem ser efetiva. O castigo veio aos 12 minutos. Igor Carioca fez linda jogada pela direita e chutou em direção ao gol. A bola bateu no fixo Lucas Martins e foi parar no fundo das redes de Pedro Bianchini: 1 a 1.

No segundo tempo, o panorama da partida foi o mesmo. O time de Carlos Barbosa criou inúmeras oportunidades, sobretudo com Murilo e Bruno Iacovino, que perderam o segundo gol cara a cara com o goleiro nos minuto finais. Mas a ACBF esbarrou na incompetência na hora de finalizar e nas mãos de Lucas Oliveira. O goleiro corintiano evitou o pior e segurou o empate até o apito final do árbitro.

Resultados das oitavas de final

Jogos de ida

Santo André 1x3 Magnus

Marreco 2x2 Cascavel

Pato 2x2 Campo Mourão

Foz Cataratas 4x2 Praia Clube

ACBF 1x1 Corinthians

Terça-feira (14), às 20h

Umuarama x Atlântico

Quarta-feira (15), às 20h

Vélez Camaquã x Joinville