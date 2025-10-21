A sequência final do Juventude na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Técnico Thiago Carpini trabalha para manter o Juventude na Série A. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude entra na reta final do Campeonato Brasileiro com nove partidas decisivas para tentar escapar do rebaixamento. Atualmente, o Verdão ocupa a 18ª colocação na tabela, com 26 pontos e um aproveitamento de 30%. A missão é difícil, mas ainda há tempo para reagir e garantir a permanência na elite do futebol nacional.

Dos nove confrontos restantes, quatro serão disputados no Estádio Alfredo Jaconi, onde enfrentará Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos. Jogar em casa pode ser um trunfo importante para somar pontos e ganhar confiança. Já fora de casa, o time terá pela frente adversários complicados: Grêmio, Sport, Vasco, São Paulo e Corinthians.

— Desde quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu sempre cobrei deles, foi que na última rodada, o objetivo maior era estar fora dessa situação. A gente sabe que a cada revés essa distância aumenta um pouquinho, mas por mais que isso possa não acontecer, mas não é o que nós acreditamos, a gente segue lutando e acreditando — comentou o técnico Thiago Carpini.

A sequência de nove jogos começa no domingo (26), contra o Grêmio, fora de casa, pela 30ª rodada. Depois, o Juventude recebe o Palmeiras, visita o Sport, e encara o Vasco no Rio. A reta final inclui jogos contra Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Santos e Corinthians, este último encerrando a campanha.

Com confrontos diretos e adversários do topo da tabela, o Juventude precisa de uma campanha quase perfeita para evitar a queda. A torcida alviverde segue esperançosa, apostando na força do Jaconi e na superação do elenco para escrever mais um capítulo de resistência na Série A.

— É uma característica do Juventude, é uma característica do Jaconi, é uma característica do futebol gaúcho, um time competitivo, um time de duelos, um time de força, um time de imposição sobre o adversário. Em algum momento, por conta dos resultados ruins, do aspecto emocional, a gente deixou se elevar um pouquinho, e nós sentimos em alguns jogos — finalizou Carpini.

Os últimos 9 jogos no Brasileirão

No Alfredo Jaconi

Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos

Como visitante

Grêmio, Sport, Vasco, São Paulo e Corinthians





30ª rodada - 26/10/2025 – Grêmio x Juventude

31ª rodada - 02/11/2025 – Juventude x Palmeiras

32ª rodada - 05/11/2025 – Sport x Juventude

33ª rodada - 08/11/2025 – Vasco x Juventude

34ª rodada - 19/11/2025 – Juventude x Cruzeiro

35ª rodada - 23/11/2025 – São Paulo x Juventude

36ª rodada - 30/11/2025 – Juventude x Bahia

37ª rodada - 03/12/2025 – Juventude x Santos

38ª rodada - 07/12/2025 - Corinthians x Juventude