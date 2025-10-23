A provável escalação do Juventude para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Técnico Thiago Carpini tem mudado o time alviverde nas rodadas. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O técnico Thiago Carpini encaminhou a escalação do Juventude para enfrentar o Grêmio. A penúltima atividade antes da viagem para Porto Alegre foi realizada nesta quinta-feira (23), no Centro de Treinamentos do clube. O treinador vai finalizar a preparação com uma atividade na manhã deste sábado. Após o almoço, a delegação embarca para Porto Alegre.

No domingo (26), o Juventude terá pela frente o Grêmio, às 16h, na Arena. Uma vitória deixaria o Alviverde mais perto de deixar a terrível zona do rebaixamento. Já são 15 rodadas consecutivas que o time está entre os últimos quatro colocados da Série A do Brasileiro.

A vitória contra o Bragantino, por 1 a 0, garantiu mais uma oportunidade a um jogador. O volante Daniel Peixoto cresceu com o técnico Thiago Carpini. Ele já atuou improvisado de zagueiro e deu boa resposta contra o Atlético-MG. Agora, na sua função, ele marcou o gol que garantiu ao Verdão mais três pontos na luta pela permanência.

O meio-campo seguirá sem Mandaca, lesionado. Assim, Peixoto, Caíque e Jadson devem formar o setor. Mas o time terá mudanças na capital gaúcha. No gol, retorna o goleiro Jandrei. Ele estava suspenso na última rodada. Ainda na linha defensiva, Igor Formiga deve seguir na direita, com Rodrigo Sam e Luan Freitas formando a dupla de zaga. Freitas está recuperado de lesão no ombro. Na lateral-esquerda, Marcelo Hermes tende a seguir, apesar de Alan Ruschel ficar à disposição após suspensão.

A grande dúvida está no ataque. Em casa, o técnico Thiago Carpini tem utilizado novamente três atacantes. No último jogo, Rafael Bilu, Gabriel Taliari e Gilberto foram os escolhidos para começar. Não se descarta uma dobra de laterais no corredor direito. Assim, Reginaldo e Formiga poderiam atuar juntos, com Gabriel Taliari ou Ênio e Gilberto na frente.

O provável time do Juventude para enfrentar o Tricolor pela 30ª rodada do Brasileirão tem Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Peixoto, Caíque e Jadson; Rafael Bilu (Reginaldo), Gabriel Taliari (Ênio) e Gilberto.