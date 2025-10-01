"A nossa avaliação é positiva", diz presidente do Juventude sobre novo calendário do futebol brasileiro

Fábio Pizzamiglio no estúdio da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O futebol brasileiro passará por uma reestruturação profunda em seu calendário a partir de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças relevantes nos formatos e nas datas das competições nacionais, com validade pelos próximos quatro anos. Os ajustes terão impacto direto sobre os clubes, incluindo o Juventude.

Para o Verdão, a temporada começará com o Campeonato Gaúcho, previsto para iniciar em 11 de janeiro e encerrar em 8 de março.

— A nossa avaliação é positiva. A grande maioria dos temas tratados, a nosso ver, é positivo — avaliou o presidente Fábio Pizzamiglio.

O Juventude tem vaga garantida na edição de 2026 da Copa do Brasil, que contará com 126 equipes na disputa. As quatro primeiras fases do torneio serão realizadas em partidas únicas, com início marcado para 18 de fevereiro e a grande final agendada para 6 de dezembro. Caso o Verdão se mantenha na Série A do Campeonato Brasileiro, sua estreia ocorrerá apenas na quinta fase — etapa que antecede as oitavas de final.

Outra novidade no cenário esportivo é a criação da Copa Sul-Sudeste, competição que reunirá clubes das duas regiões em um torneio regional inédito. Cada Federação terá direito a duas vagas, e o campeonato será disputado entre os dias 25 de março e 7 de junho, com limite de até 10 datas no calendário.

— A distribuição melhor do calendário, acho que é muito positiva. A própria Copa do Brasil da forma que foi, que está sendo proposta de os clubes da Série A entrar a partir da quinta fase. A criação do calendário Sul-Sudeste, que é uma reivindicação nossa já de vários anos. A gente acabou conversando com o presidente da CBF e apresentando essa solicitação, que é algo que pode ajudar nós, caso a gente não esteja em competições internacionais — disse o presidente, que completou:

— É uma competição que a gente sabe que tem um apelo comercial maior que o próprio estadual e pode gerar aí uma renda diferente. Até uma possibilidade de título mais próxima para os clubes do nosso tamanho.

Brasileirão em janeiro

Caso o Juventude assegure sua permanência na elite do futebol nacional, o clube terá pela frente um Brasileirão que começa já em 28 de janeiro, em meio à disputa do Campeonato Gaúcho. A competição tem encerramento previsto para 2 de dezembro e manterá o formato tradicional: 20 equipes se enfrentam em sistema de pontos corridos, com jogos de ida e volta ao longo da temporada.