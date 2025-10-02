A diferença em números nas campanhas do Juventude no Brasileirão 2024 e 2025

Após 25 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Juventude vive um cenário preocupante. O time ocupa a zona do rebaixamento e já acumula quatro partidas sem vencer na competição. Com apenas 23 pontos conquistados, o Verdão soma seis vitórias, cinco empates e 14 derrotas, além de um saldo negativo de 26 gols — foram 20 marcados e 46 sofridos. O aproveitamento é de apenas 30%.
O desempenho atual contrasta com o da temporada passada, quando o Juventude também havia disputado 25 jogos, mas somava 29 pontos — seis a mais que agora. Em 2024, a equipe estava na 15ª colocação, quatro pontos acima do Z-4, com sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. O ataque havia balançado as redes 29 vezes, enquanto a defesa sofrera 35 gols, resultando em um aproveitamento de 38%.
Outro ponto que chama atenção é o desempenho como mandante. No ano passado, o Juventude era o 10º melhor time da competição jogando em casa, com 22 pontos conquistados no Estádio Alfredo Jaconi após 25 partidas. 61% de aproveitamento. A força como mandante foi determinante para a permanência na elite.
Neste ano, no entanto, a equipe ainda não conseguiu repetir a consistência em casa nem fora. A queda de rendimento ofensivo, a fragilidade defensiva e a sequência negativa acendem o alerta para o clube, que precisará reagir rapidamente se quiser evitar o retorno à Série B. Em casa, o Juventude já teve 13 jogos até agora, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com 46,2% de aproveitamento.
Após 25 jogos no Brasileirão
2024
29 pontos
7 vitórias
8 empates
10 derrotas
38,7% de aproveitamento
22 pontos como mandante
61% de aproveitamento em casa
2025
23 pontos
6 vitórias
5 empates
14 derrotas
30,7% de aproveitamento
18 pontos como mandante
46,2% de aproveitamento em casa