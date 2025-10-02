A diferença em números nas campanhas do Juventude no Brasileirão 2024 e 2025

Juventude segue lutando contra o rebaixamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Após 25 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Juventude vive um cenário preocupante. O time ocupa a zona do rebaixamento e já acumula quatro partidas sem vencer na competição. Com apenas 23 pontos conquistados, o Verdão soma seis vitórias, cinco empates e 14 derrotas, além de um saldo negativo de 26 gols — foram 20 marcados e 46 sofridos. O aproveitamento é de apenas 30%.

O desempenho atual contrasta com o da temporada passada, quando o Juventude também havia disputado 25 jogos, mas somava 29 pontos — seis a mais que agora. Em 2024, a equipe estava na 15ª colocação, quatro pontos acima do Z-4, com sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. O ataque havia balançado as redes 29 vezes, enquanto a defesa sofrera 35 gols, resultando em um aproveitamento de 38%.

Outro ponto que chama atenção é o desempenho como mandante. No ano passado, o Juventude era o 10º melhor time da competição jogando em casa, com 22 pontos conquistados no Estádio Alfredo Jaconi após 25 partidas. 61% de aproveitamento. A força como mandante foi determinante para a permanência na elite.

Neste ano, no entanto, a equipe ainda não conseguiu repetir a consistência em casa nem fora. A queda de rendimento ofensivo, a fragilidade defensiva e a sequência negativa acendem o alerta para o clube, que precisará reagir rapidamente se quiser evitar o retorno à Série B. Em casa, o Juventude já teve 13 jogos até agora, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com 46,2% de aproveitamento.

Após 25 jogos no Brasileirão

2024

29 pontos

7 vitórias

8 empates

10 derrotas

38,7% de aproveitamento

22 pontos como mandante

61% de aproveitamento em casa

2025

23 pontos

6 vitórias

5 empates

14 derrotas

30,7% de aproveitamento