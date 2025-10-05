5ª Caminhada e Corrida do SSI Saúde e Randoncorp reúne mais de três mil pessoas

Primeira edição da prova aconteceu em 2017. Inaiá Pinto / Divulgação

A 5ª edição da Caminhada e Corrida do SSI Saúde e Randoncorp foi realizada neste domingo (26), no bairro Interlagos, em Caxias do Sul. O evento contou com percursos de 3km de caminhada, 5km e 10km de corrida, 2km na categoria PCD e a Corrida Kids.

Com início em 2017, as corridas se tornaram um movimento de conexão e propósito. Mais de três mil pessoas participaram da edição de 2025. Dentre os participantes, estava Francis Eduardo dos Santos, um cadeirante que encontrou no esporte uma maneira de se libertar das limitações. Com o auxílio de seu chefe durante o trajeto, participou do evento.

— Para mim, é um motivo de liberdade. Tentei me superar em cima de uma cadeira de rodas através do esporte. É uma questão de saúde e de a gente se libertar, se permitir. Minha superação para voltar à vida foi o esporte — contou Francis.

Camila Toigo Fogaça recomeçou na corrida como incentivo na luta contra a obesidade.

— Eu não tinha mobilidade para brincar com o meu filho, então busquei apoio para a saúde mental, fiz cirurgia bariátrica, emagreci 60 kg e, depois disso, comecei a correr. Quando vi meus colegas correndo, prometi para mim mesma que também iria fazer parte — lembra.