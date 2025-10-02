2ª edição da Meia Maratona de Caravaggio entra na reta final do período de inscrições 

Prova terá largada e chegada em frente ao Santuário de Caravaggio. Sesc / Divulgação

Farroupilha irá receber a 2ª edição da Meia Maratona de Caravaggio no sábado, dia 8 de novembro, no Santuário de Caravaggio, em um dos lugares mais emblemáticos da Serra Gaúcha. O evento é realizado pelo Sesc/RS e tem o objetivo de integrar esporte, turismo e cultura, valorizando a tradição local.

A prova terá percursos de 21 km, 10,5 km e 5 km, com as largadas programadas para as 17h, com os dois trajetos menores iniciando às 17h03min. Cada participante receberá o kit atleta adulto, composto por camiseta, sacochila, medalha de participação, chip eletrônico e número de peito.

A premiação contempla os cinco primeiros colocados de cada distância, nas categorias masculino e feminino, com troféus e prêmios em dinheiro que variam de R$ 400 a R$ 1.600 para os vencedores da meia maratona. Também haverá troféus para os cinco melhores por faixa etária.

Programação

A programação começa às 13h com a retirada dos kits, seguida por atrações musicais ao vivo, como Mr. Joy e o Projeto Eletrosax, além de atividades de aquecimento antes da largada. A cerimônia de premiação está prevista para as 20h, encerrando um dia de celebração esportiva e cultural.

As inscrições seguem abertas até o próximo domingo (2), com valores a partir de R$ 110. Interessados podem se inscrever pelo site http://www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas ou diretamente nas unidades do Sesc/RS.

2ª Meia Maratona de Caravaggio – Sesc Farroupilha

Data: 8/11 (sábado)

Percursos: 5km, 10,5km e 21km

Largada: Santuário de Caravaggio (Rodovia dos Romeiros, km 6, RS-453)

Inscrições: No site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/ e na Unidade Farroupilha (Rua Treze de Maio, 272).

Valores:

2º lote: até 2/11: R$110 (comerciários) e R$ 130 (público geral)