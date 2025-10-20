Esportes

É neste sábado!
Notícia

20 anos depois, Caxias tenta voltar à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

Para retornar à Segunda Divisão nacional, time terá que fazer a sua parte diante do Floresta e torcer para que o Londrina derrote o São Bernardo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS