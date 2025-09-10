Esportes

Frustração venezuelana
Zagueiro do Juventude retorna após seleção perder vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026

Defensor atuou os 90 minutos na derrota para a Colômbia, por 6 a 3, nesta terça-feira (9)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

