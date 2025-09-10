Zagueiro do Juventude retorna após seleção perder vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026

O zagueiro Wilker Ángel retorna ao Juventude nesta quinta-feira (11) após estar em campo na derrota da Venezuela diante da Colômbia na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
O defensor atuou os 90 minutos na frustrante atuação da equipe na terça-feira diante dos colombianos: derrota por 6 a 3 no Estádio Monumental de Maturín, depois de estar à frente no placar em duas oportunidades.
Com o resultado, a Venezuela terminou as eliminatórias em oitavo lugar na tabela, perdendo a vaga na repescagem para a Bolívia, que derrotou o Brasil por 1 a 0 em El Alto-BOL.
Sendo assim, os venezuelanos tiveram um duro golpe, uma vez que sonhavam com a primeira participação de sua seleção em uma Copa do Mundo.
Wilker Ángel ainda havia atuado os 90 minutos do duelo anterior, quando a Venezuela perdeu por 3 a 0 para a Argentina, fora de casa.
O venezuelano deverá ser titular na equipe alviverde diante do Flamengo, domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão. Seu companheiro de zaga será Luan Freitas, uma vez que Abner, que vinha atuando entre os 11 iniciais, teve uma lesão muscular na coxa.