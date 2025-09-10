Zagueiro do Juventude retorna após seleção perder vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026

Wilker foi titular nos jogos contra Argentina e Colômbia. Venezuela / Divulgação

O zagueiro Wilker Ángel retorna ao Juventude nesta quinta-feira (11) após estar em campo na derrota da Venezuela diante da Colômbia na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O defensor atuou os 90 minutos na frustrante atuação da equipe na terça-feira diante dos colombianos: derrota por 6 a 3 no Estádio Monumental de Maturín, depois de estar à frente no placar em duas oportunidades.

Com o resultado, a Venezuela terminou as eliminatórias em oitavo lugar na tabela, perdendo a vaga na repescagem para a Bolívia, que derrotou o Brasil por 1 a 0 em El Alto-BOL.

Sendo assim, os venezuelanos tiveram um duro golpe, uma vez que sonhavam com a primeira participação de sua seleção em uma Copa do Mundo.

Wilker Ángel ainda havia atuado os 90 minutos do duelo anterior, quando a Venezuela perdeu por 3 a 0 para a Argentina, fora de casa.