Zagueiro do Caxias passa por cirurgia de urgência

Zagueiro Alison tem 24 jogos pelo Caxias na temporada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O zagueiro Alisson, do Caxias, passou por uma situação dramática após o jogo de domingo (28) contra o Londrina, no Centenário. O clube informou nesta terça-feira (30) que o atleta foi diagnosticado com uma lesão pulmonar (pneumotórax) e precisou ser submetido a uma cirurgia de urgência na segunda-feira, dia de folga do elenco. A reapresentação do grupo foi na tarde desta terça-feira (30).

Alisson, que havia assumido a titularidade após a saída de Lucas Cunha, atuou por apenas oito minutos na derrota por 1 a 0 contra o time Paranaense no domingo. Ele sentiu um mal-estar logo no início do confronto e teve que ser substituído por Gustavo Henrique.

Em comunicado divulgado pelo Departamento Médico, o Caxias informou que "a cirurgia ocorreu com sucesso e o atleta segue boa evolução". Alisson deverá permanecer internado até esta quarta-feira para recuperação e continuará sob acompanhamento médico.

A situação deve tirar o zagueiro da reta final do quadrangular da Série C, em um momento crucial para o clube na luta pelo acesso à Série B. Restam duas partidas para o Grená busca uma das duas vagas.