Zagueiro chega ao Caxias com experiência de acesso à Série B

Zagueiro Gustavo Henrique tem 25 jogos na temporada pela Portuguesa. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias apresentou seu novo reforço para o setor defensivo: o zagueiro Gustavo Henrique, de 25 anos, que chega por empréstimo da Portuguesa de São Paulo. O atleta foi anunciado após a saída de Lucas Cunha, negociado com futebol do Exterior.

O reforço, que já tem em seu currículo um acesso da Série C para a Série B com o Botafogo-SP, destacou a união do grupo grená e o foco no objetivo de subir para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

— Eu acho que eu chego com um grupo já bastante fortalecido. Um clube e um grupo, na verdade, que me acolheram da melhor maneira possível. E onde eu vi realmente uma diferença do porquê que eles fizeram o que eles conseguiram até agora. Minha cabeça particularmente está muito focada em colocar o clube onde ele merece estar, que é na Série B — ressaltou.

Com passagens por Atlético Mineiro, Bahia, Sampaio Corrêa e CRB, Gustavo Henrique já conhece alguns jogadores do elenco grená, como Mantuan, Gustavo Nescau e Welder, o que facilitará sua adaptação. Ele também apontou a unidade do elenco como um fator determinante para o sucesso, assim como foi no acesso do Botafogo em 2022.