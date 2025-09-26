"Welder é o titular, porque entre os três está melhor", afirma técnico do Caxias sobre disputa com centroavantes Giovane Gomez e Nescau

Welder tem 14 jogos e apenas três gols com Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha detalhou os critérios que definem a escalação do Caxias, rebatendo a pressão por utilizar alguns dos atletas recém-contratados no quadrangular final da Série C, como Giovane Gomez. O treinador foi enfático ao afirmar que a titularidade só é conquistada após um processo de adaptação física, tática e técnica.

O comandante grená citou Welder como exemplo de um jogador que está "melhor" do que os demais da posição em todos os aspectos, e que isso justifica sua permanência no time principal ao invés do reforço Giovane Gomez, contratado para o quadrangular, ou Gustavo Nescau.

— Welder é o titular, porque entre os três está melhor. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, já está adaptado. Esses recém-chegados aqui, os últimos atletas contratados o Tauã tem uma disputa ali ferrenha, que é o Guedes. O Gustavo também, porque nós temos os dois zagueiros que estão desde o início conosco. O Giovani, antes de vir para cá, estava quatro semanas parado, para jogar num ritmo desses aqui, dificulta bastante — explicou o treinador do Caxias, Júnior Rocha

Júnior Rocha comparou a adaptação no futebol aos processos de uma empresa, garantindo que não vai queimar etapas.

— Dificilmente o cara vai vir aqui e nós já vamos jogar a camisa nos peitos dele. Não vai acontecer. Enquanto eu estiver aqui, não vai acontecer. O cara vai ter que se adaptar à cidade, se adaptar aos novos colegas, ao modelo de jogo, filosofia de trabalho, metodologia de treinamento — disse Rocha.

O técnico explicou que a adaptação é fundamental para o desempenho do atleta em campo e que o modelo de jogo do Caxias necessita de um ponto crucial.

— O cara precisa pensar para jogar. Porque se eu colocar ele ali no meio, ele vai passar vergonha. O cara não treinou gatilho de aperto, não sabe onde ir no bloco médio, baixo, nem no bloco alto, bola parada, jogada ensaiada. Se o atleta estiver melhor que o outro, ele vai jogar — destacou Júnior Rocha.