Esportes

Prontos para o quadrangular
Notícia

"Voltamos, nesta semana, a ser aquela equipe competitiva demais", afirma técnico do Caxias

Treinamentos dos últimos dias deixaram o treinador grená confiante de que o grupo desempenhará o futebol que lhe garantiu a liderança na primeira fase da Série C

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

