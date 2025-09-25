Volante do Juventude projeta duelo com o Inter e destaca foco para reagir no Brasileirão

Volante Caíque deve ser titular contra o Inter. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude se prepara para um confronto decisivo contra o Inter, no sábado (27), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O adversário chega a Caxias do Sul em meio a mudanças no comando técnico. Saiu Roger Machado e chegou Ramon Diaz. Para o volante Caíque, o momento alviverde é de concentração total para aproveitar o fator casa e reencontrar o caminho das vitórias.

— Sabemos que vai ser um confronto difícil. Então, temos que entrar concentrados para sair com um resultado positivo, que nós precisamos mais do que eles — afirmou o jogador.

A turbulência vivida pelo adversário, que recentemente mudou o treinador e vem de derrota no clássico Gre-Nal, pode ser uma oportunidade para o Juventude voltar a vencer na competição. Mesmo com a instabilidade colorada, o volante alerta para o risco de um Inter motivado pela chegada de um novo treinador.

— Uma troca de comando nunca é fácil. Aproveitar esse momento, que eles também vêm de uma derrota, ainda mais de um clássico. E aproveitar o fator casa, aproveitar a torcida. Eu tenho certeza que vai vir apoiar nós. O que mais importa para nós nesse momento é a vitória — destacou Caíque, que completou:

— Eles vêm motivados, por conta de uma troca de técnico, isso é normal. Todo mundo quer mostrar o trabalho para o novo técnico. Vamos estudar o time deles agora, que vai ter o vídeo. Eles vão mostrar praticamente tudo o que eles vêm fazendo nos últimos jogos e, claro, vai falar também das características do novo técnico — explicou.

Além da preparação tática, Caíque também tem se mostrado versátil dentro de campo. Com a possibilidade de atuar novamente como zagueiro, ele garante estar pronto para ajudar onde for necessário.