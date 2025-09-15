Volante do Juventude aponta principal aprendizado da equipe na derrota para o Flamengo

Royal marcou o segundo diante do Ju no domingo (14). Porthus Junior / Agencia RBS

Muitas vezes é nas derrotas que muitas equipes tiram as lições necessárias para evoluírem em uma competição longa, como é o Brsileirão. O placar de 2 a 0 que o Flamengo impôs ao Juventude no domingo (14), pela 23ª rodada, deixou um ensinamento importante para a equipe alviverde quando se trata de enfrentamentos contra adversários de tamanha qualidade como o time carioca.

— A maior dificuldade de jogar contra esse tipo de time, que gosta muito da bola, que tem bastante o controle do jogo, é você ter muita paciência em alguns momentos, né? Você não sair para pressionar a bola vendido, sabe? Sem as coberturas. Tanto é que no primeiro gol (de Arrascaeta), foi isso que aconteceu. A gente saiu, tentou pressionar em um momento que não era para ter pressionado, e as coisas acabaram acontecendo Foi essa sucessão de erros que acabou dando o gol. Então, acho que a paciência é o principal objetivo que você precisa praticar contra esse tipo de equipe — comentou o volante Jadson.

Por mais que a equipe de Thiago Carpini tenha competido e mostrado uma organização na maior parte dos 90 minutos, em dois lances, a qualidade do líder do Brasileirão prevaleceu.

— De positivo o que a gente pode tirar é que nós fizemos um jogo bem competitivo. Dentro daquilo que a gente se programou para fazer, fizemos com um certo capricho, só que precisamos melhorar em alguns pontos, por isso não conseguimos vencer — admite Jadson, que completou:

— 28 anos que eles não ganhavam aqui, e a gente sabe o quão difícil é jogar contra o Juventude no Jaconi, acredito que a gente poderia ter saído pelo menos com um ponto.

Como um dos pilares da equipe alviverde, além da experiência de cinco temporadas no Alfredo Jaconi, Jadson acredita que o Juventude caminhou mais um passo rumo à saída do Z-4.

— Desde a chegada do Carpini, a gente tem sempre procurado dar um passo a mais em direção ao nosso objetivo, que é evoluir como equipe. Nos tornar uma equipe competitiva, que erra pouco, que cria ocasiões de gol, que pressiona o adversário. E eu acho que hoje (domingo) foi mais um passo — admitiu o volante, que concluiu: