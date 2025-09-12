Variação de esquema, ataque zerado e adversário: técnico do Caxias projeta duelo contra o São Bernardo

Após empate com Floresta, Caxias busca a primeira vitória no quadrangular da Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico Júnior Rocha convocou a torcida do Caxias para o primeiro jogo em casa no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o São Bernardo neste sábado (13), às 19h30min, no Estádio Centenário. Em entrevista coletiva, o treinador destacou o apoio da arquibancada como fator decisivo para a busca pelo acesso.

— Se o torcedor vier, aumentam as chances de conseguirmos o objetivo. Se o torcedor não vier, as chances diminuem. Não tenho dúvidas que faremos uma partida equilibrada contra a forte equipe do São Bernardo, com disciplina tática — contou Júnior Rocha.

O treinador do Caxias não esconde a admiração pelo adversário, o São Bernardo, considerando-o um dos melhores times da competição.

— Não muda a minha opinião. Algumas equipes também se credenciaram juntamente com o Caxias e o São Bernardo, assim como o Náutico cresceu muito, a Ponte Preta cresceu na reta final de novo, o Guarani cresceu. Eu acho que todos os jogos vão ser muito equilibrados, não tem galinha morta, como se fala na gíria — analisou.

VARIAÇÃO E ATAQUE

Sobre a questão tática do time, o comandante revelou ter treinado alternativas com a chegada de novos reforços, mas descartou mudanças drásticas no modelo de jogo, que tem o 4-3-3 como base.

— A gente conseguiu variar um modelo no treino. Se precisar, uma outra forma de jogar, a gente conseguiu variar. Mas não foi só porque os atletas chegaram, a gente vinha fazendo isso. Se tu fores fazer três modelos diferentes, o atleta vai reclamar. Não dá para ficar variando demais, porque confunde o atleta — afirmou.

Questionado sobre os quatro jogos seguidos sem marcar gols, Júnior Rocha analisou a situação com otimismo.