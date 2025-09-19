"Um time que vive um momento mágico na competição", diz técnico do Juventude sobre o Mirassol

Técnico Thiago Carpini busca mais uma vitória do Juventude fora de casa. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A derrota do Juventude para o Flamengo ficou no passado. O presente é buscar a recuperação contra o Mirassol, neste domingo (21), às 16h, no Estádio Maião, com o objetivo de vencer de novo fora de casa. A equipe alviverde segue focada na permanência na Série A e encara cada rodada como uma batalha decisiva na luta contra o rebaixamento.

— A gente segue muito convicto na nossa sobrevivência, é assim que a gente trata, que esse é o nosso campeonato, isso está bem claro e vamos guerrear jogo a jogo — comentou o técnico Thiago Carpini.

Uma vitória pode tirar o Verdão da zona do rebaixamento e repetir o roteiro da reação após a derrota para o Botafogo, quando superou o Ceará fora de casa na rodada seguinte. Por isso, o Juventude encara cada jogo como uma nova oportunidade.

O adversário da vez vive excelente fase, invicto há cinco jogos e ocupa o G-4, mas o Juventude aposta na superação e na entrega para voltar a somar pontos longe de seus domínios.

— Nós fomos batidos aqui também pelo Botafogo e tivemos a oportunidade fora de casa de trazer os pontos. Fomos vencidos pelo Flamengo também, por uma grande equipe e a gente tem domingo uma nova oportunidade. Um time que vive um momento mágico na competição, muito organizado, com muita capacidade — finalizou o técnico Thiago Carpini.







