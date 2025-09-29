Treino no gramado sintético e dúvidas no time: Juventude está pronto para encarar o Atlético-MG

Gramado sintético do CT alviverde foi utilizado na manhã desta segunda-feira. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude já está em Belo Horizonte para o duelo contra o Atlético-MG, nesta terça-feira (30), na abertura da 26ª rodada do Brasileirão. O grupo alviverde fechou a sua preparação para encarar o Galo com um treinamento no novo gramado sintético do CT alviverde, na manhã desta segunda-feira (29). Foi uma tentativa de facilitar a adaptação dos atletas para aquilo que se espera no compromisso na capital mineira.

Para tentar surpreender o Galo, o técnico Thiago Carpini deverá promover novas mudanças na formação titular. Na lateral direita, Reginaldo pode voltar ao time, ou até Igor Formiga ser novamente escalado em sua função de origem. Ewerthon, que iniciou a partida contra o Inter após um longo período de inatividade, é a outra opção.

Na zaga, a tendência é pela manutenção da dupla Rodrigo Sam e Luan Freitas. No meio-campo, sem Caíque e com o retorno de Jadson, a maior possibilidade é a utilização de Sforza abrindo o meio-campo, que também teria Mandaca e o próprio Jadson. Caso se confirme, será a primeira vez do argentino como titular do Verdão.

No setor ofensivo, Lucas Fernandes deve ganhar sequência no 11 inicial e a grande dúvida é quem serão os atacantes escolhidos por Carpini. Com a suspensão de Gabriel Taliari, Gilberto deve iniciar como centroavante na Arena MRV.

Pelos lados do campo, Ênio, que voltou a marcar e teve boa participação no segundo tempo contra o Inter, surge como a opção mais forte. Rafael Bilu, Giovanny e Batalla também podem aparecer no time.