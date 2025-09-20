Treino, descanso e hotel: as horas que antecedem a partida decisiva do Caxias contra o Londrina

Caxias finalizou preparação em Londrina. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias encerrou, nesta sexta-feira (19), a preparação para o jogo diante do Londrina. O último treino foi com portões fechados no CT do City London FC. O foco é total na partida pela terceira rodada do quadrangular final da Série C, que será neste sábado às 19h30min. O time grená busca sua primeira vitória na segunda fase.

— A gente tem trabalhado muito, a cada jogo a gente tem um trabalho, tem uma movimentação, tem uma maneira de ver, de pensar, porque cada adversário tem um estilo de ser. Nós vamos se adaptando. Um jogo que eu considero muito decisivo, importante. É um jogo de extrema importância, sabemos disso, que pode nos dar uma condição boa pra chegar aos nossos objetivos — comentou José Caetano Setti, em entrevista ao Show dos Esportes na Rádio Gaúcha Serra, em Londrina.

A delegação está em Londrina deste quinta-feira à tarde, quando desembarcou em solo paranaense. O hotel onde o time está, tem localização no centro da cidade e fica há apenas 10 minutos do aeroporto. Possui piscina, sauna e academia.

A sexta-feira foi marcada por um treino técnico, seguido de momentos de recuperação e alimentação. Às 19h, o grupo se reuniu para o jantar, encerrando o dia com uma ceia leve às 22h, respeitando o planejamento nutricional da comissão técnica.

No sábado, dia da partida, os atletas terão a manhã livre até as 10h para o café, com o almoço sendo servido ao meio-dia. À tarde, o grupo faz um lanche às 16h e, em seguida, participa de uma palestra com o técnico Júnior Rocha às 17h30min, onde serão discutidos pontos estratégicos do jogo. A saída para o estádio VGD ocorre às 17h50min.

A competição vai chegando ao final e o Caxias aposta na experiência de toda uma boa campanha realizada até aqui.

— Eu acho que se nós não tivéssemos essa casca, essa força, nós não teríamos feito o que fizemos até aqui. Então, quem quer atingir o objetivo que a gente pregou desde o início, desde o primeiro dia que se reuniu o grupo, ele não pode faltar isso nesse momento, porque para atingir a classificação tem que passar por isso — finalizou Setti.

O retorno

Já no domingo, o dia de retorno a Caxias do Sul, começa cedo: o café será servido até as 8h, e a delegação deixa o hotel às 8h30min rumo ao aeroporto. O voo para São Paulo está marcado para as 10h, encerrando a estadia em Londrina com foco na sequência da competição.