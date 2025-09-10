Esportes

Aposta no gringo
Notícia

Treinado por Carlo Ancelotti, Nenê revela recado ao técnico do Brasil e dá bastidores do convívio com o italiano

Meia afirmou durante entrevista aos veículos do Grupo RBS, em Caxias do Sul, que acredita no trabalho do italiano à frente do Brasil

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS