Torcida do Caxias prepara recepção especial ao elenco antes de jogo no Centenário

Delegação será recebida pela torcida no portão principal do Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Após o empate em 1 a 1 com o Floresta, no Ceará, o Caxias volta para casa neste sábado (13), para sua primeira partida no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra o São Bernardo, marcado para as 19h30, a torcida grená prepara uma mobilização especial para receber a equipe de Júnior Rocha. Por isso, o pedido é que o torcedor chegue cedo ao estádio.

A expectativa da direção é de uma movimentação intensa já pela manhã para a compra de ingressos na loja do clube. À tarde, a partir das 16h30, haverá música ao vivo no pátio do estádio para animar os torcedores. O ponto alto da festa está previsto para as 18h, quando a delegação grená deverá chegar ao Centenário.

A previsão é que o ônibus do time, que costuma entrar no estádio pela Rua Cristóforo Randon, desta vez chegue pela entrada principal, na Rua Bento Gonçalves. Os jogadores descerão no estacionamento para uma recepção especial, calorosa, no meio da torcida.

A projeção é de um grande público, e algumas ações foram preparadas para atrair os torcedores. O ingresso custa R$ 20, e os sócios em dia terão direito a uma cortesia para um acompanhante no mesmo setor. Os portões para o torcedor acessar a arquibancada abrem às 17h30min.