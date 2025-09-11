Esportes

"Grená eeooo"
Notícia

Torcida do Caxias prepara recepção especial ao elenco antes de jogo no Centenário

Pedido é que o torcedor chegue cedo ao estádio para receber os jogadores no sábado, antes do duelo com o São Bernardo, marcado para as 19h30min

Tiago Nunes

