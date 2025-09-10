Time do Caxias pode ter nova mudança para enfrentar o São Bernardo pela Série C

Técnico Grená estuda alternativas para o jogo do final de semana. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias se prepara para o seu primeiro desafio em casa no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (13), às 19h30, contra o São Bernardo, no Estádio Centenário. Com um ponto conquistado fora de casa contra o Floresta, o técnico Júnior Rocha busca a primeira vitória no grupo, mas enfrenta dúvidas importantes no setor de meio-campo.

A ausência do volante Pedro Cuiabá, lesionado no joelho, tem sido um dos principais quebra-cabeças para o treinador. Na estreia contra o Floresta, a opção foi por Lorran na primeira função, o que alterou a dinâmica do meio-campo. Vini Guedes, que vinha atuando mais recuado, foi adiantado, e Lorran, em alguns momentos, compôs uma linha de três zagueiros. Apesar de não ter comprometido, a falta de ritmo de Lorran na posição foi perceptível. Júnior Rocha justificou a escolha pela busca de equilíbrio.

— Não só fora, mas dentro de casa nós temos que ter um equilíbrio de equipe. Nós já fizemos o segundo tempo, ou no decorrer do segundo tempo, com dois meias ali, nas funções de armadores, meia-atacantes. E a gente sabe que ficou desequilibrado, a gente arriscou, porque nós precisávamos do resultado em casa. Aí tu vem jogar fora, o primeiro quadrangular não tem como vir macio. Nós temos que ter jogadores competitivos, jogadores para deixar a equipe extremamente equilibrada. E nós temos esses atletas — explicou o técnico.

Para o confronto contra o São Bernardo, o treinador ganha uma importante opção: Mantuan. O volante, que estava no departamento médico, retornou aos treinos nesta semana e pode ser uma alternativa para a posição. Além dele, o recém-chegado Mossoró também atua como segundo volante, o que permitiria a Vini Guedes manter sua posição mais avançada. Rocha lamentou a ausência de Pedro Cuiabá, mas demonstrou confiança nas opções disponíveis.