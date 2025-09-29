Esportes

Manifestação
Notícia

Tensão no Centenário: grupo de torcedores do Caxias cobra jogadores após derrota em casa 

Eles se dirigiram para a entrada do vestiário, onde aguardaram os atletas para uma conversa. Time grená perdeu para o Londrina por 1 a 0 na quarta rodada do quadrangular

Tiago Nunes

