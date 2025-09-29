Tensão no Centenário: grupo de torcedores do Caxias cobra jogadores após derrota em casa 

Torcedores se dirigiram para a entrada do vestiário, onde aguardaram os atletas para uma cobrança. Tiago Nunes / Grupo RBS

O Estádio Centenário foi palco de um clima tenso e de frustração na noite deste domingo (28), logo após o apito final da partida em que o Caxias foi superado pelo Londrina por 1 a 0. O jogo foi válido pelo quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O revés em casa complicou a situação grená na busca pelo tão sonhado acesso à Série B, e a reação da torcida foi imediata após o duelo.

​Com o gol de Quirino, do Londrina, o time da Serra se complicou na lanterna do Grupo B, e a pressão pelo resultado positivo, que não veio no quadrangular decisivo, teve reflexo das arquibancadas para o campo. ​Minutos após a partida, um grupo de torcedores de uma organizada do clube entrou no gramado do Centenário para retirar suas faixas da arquibancada, algo habitual.

No entanto, em seguida, os torcedores se dirigiram para a entrada do vestiário, onde aguardaram os atletas para uma cobrança e elevaram o tom dos protestos.

​Em meio ao cenário de apreensão, o goleiro Thiago Coelho foi um dos atletas que aceitou conversar com os membros da organizada. O teor da conversa não foi divulgado, mas o clima era de cobrança por mais empenho e resultados, dada a importância do acesso para o clube.