Esportes

Base forte
Notícia

Tenistas da Serra Gaúcha conquistam grandes resultados em torneios no Peru

Pietra Rivoli perdeu a decisão do título no ITF J200, enquanto Vitor Marques Moraes venceu a disputa na categoria até 14 anos

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS