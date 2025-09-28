Tenistas da Serra Gaúcha conquistam grandes resultados em torneios no Peru

Pietra pode ficar entre as 100 melhores juvenis do mundo. Arquivo pessoal / divulgação

Dois jovens tenistas conquistaram grandes resultados neste sábado (28), em torneios disputados em Lima, no Peru. Pietra Rivoli, atleta bento-gonçalvense do Recreio da Juventude, foi vice-campeã do ITF J200, um dos principais torneios juvenis do calendário internacional.

Na decisão, Pietra, de 17 anos, enfrentou a cabeça de chave número 1 da competição, a tcheca Sofia Hettlerova, atual número 84 do ranking mundial juvenil da ITF. Em uma partida equilibrada, a gaúcha foi superada em três sets, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3.

Apesar da derrota na final, o torneio no saibro peruano marcou a melhor campanha de simples da carreira de Rivoli, que somou pontos importantes e poderá entrar pela primeira vez no top 100 do ranking juvenil mundial.

— Foi uma semana muito boa, com grandes aprendizados e boas sensações em quadra. Estou feliz com a evolução e o trabalho que estamos desenvolvendo — destacou a atleta, que é treinada por Sérgio Monges.

Agora, Pietra segue seu giro sul-americano e já está confirmada para a disputa do ITF J200 de Santiago, no Chile, na próxima semana.

CAMPEÃO NO SUB-14

Vitor iniciou a Gira Cosat com título. Lapidando Cidadãos / Divulgação

Vitor Marques Moraes, do projeto Lapidando Tenistas, de Vacaria, foi campeão da etapa de Lima, no Peru, da Gira Cosat América do Sul 2025.

O torneio é um dos mais importantes da categoria 14 anos em todo o continente. Na final, Vitor venceu o colombiano Mathias Llanos por 6/4 e 6/3.