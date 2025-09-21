Esportes

Invicto
Notícia

Técnico Filipe Dias avalia desempenho do Juventude Sub-20 em amistosos no Uruguai

Papo não perdeu nenhum dos três confrontos internacionais, visando a Copa FGF. Estreia alviverde é na quarta-feira (24), diante do Brasil de Pelotas

Camila Corso

Jornal Pioneiro

