Técnico Filipe Dias avalia desempenho do Juventude Sub-20 em amistosos no Uruguai

Em 2024, Filipe retornou ao Juventude após passagem pelo Azuriz e Cuiabá.

Na última semana, o Juventude Sub-20 participou de três amistosos no Uruguai, visando a Copa FGF. Comandados por Filipe Dias, a equipe retornou invicta, com uma vitória e dois empates.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o treinador falou sobre a experiência cultural e futebolística das disputas internacionais.

O primeiro confronto foi com o Albion, clube uruguaio que disputa a segunda divisão nacional. Os guris alviverdes venceram por 5 a 0.

— É uma escola extremamente organizada defensivamente, então sabíamos que a tendência seria a gente ter um pouco mais a bola. Tivemos paciência e qualidade pra achar os espaços e usar isso a nosso favor — comenta Filipe.

O amistoso com a Seleção Sub-20 de Cuba apareceu de última hora. Assim como no primeiro jogo, o treinador aproveitou a oportunidade para mesclar a equipe e testar novos entrosamentos. Os times empataram em 1 a 1.

Diante da Seleção Uruguaia Sub-18, o técnico alviverde agiu de forma diferente e colocou em campo seu principal conjunto de atletas. A partida finalizou em 2 a 2.

— Eu queria dar mais cara de jogo mesmo, por mais que seja um amistoso, tínhamos o peso do confronto por jogar com uma seleção tradicional no cenário mundial. No fim, nosso saldo foi extremamente positivo — conta.

Além dos bons resultados, Filipe destacou a importância de boas performances durante os amistosos. A invencibilidade nos confrontos destacou ainda mais a boa atuação do comandante, que levou a equipe às quartas de final do Brasileirão Sub-20 2025, em seu ano de estreia.

— Como é amistoso, eu não olho somente o placar, né? Eu rodei o grupo de jogadores para poder oportunizar a todos e junto ao resultado veio a performance, que foi muito positiva. Encerramos esse ciclo de uma forma muito boa para a estreia na Copa FGF — finaliza.