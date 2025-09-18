Esportes

Olho neles
Notícia

Técnico em ascensão, zagueiro "cascudo" e pressão no VGD: Por dentro do Londrina, adversário do Caxias

Equipe do Paraná vem de quatro jogos sem vencer na Série C. Time encerra a sequência de dois jogos seguidos em casa diante do Grená no próximo final de semana

Tiago Nunes

