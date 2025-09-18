Técnico em ascensão, zagueiro "cascudo" e pressão no VGD: Por dentro do Londrina, adversário do Caxias

Time trocou o Estádio do Café pelo VGD em busca colocar pressão nos adversários. Rafael Martins / Assessoria / Londrina

Na terceira rodada do quadrangular final da Série C, o Caxias terá um desafio importante fora de casa: enfrentar o Londrina em um palco histórico, que busca se tornar um "caldeirão" para os adversários. A partida, marcada para este sábado (20), às 19h30min, no Estádio VGD, será um duelo difícil diante do time comandado pelo técnico Roger Silva.

No Grupo B da segunda fase da Série C, ninguém venceu ainda. Todos os times estão com dois pontos. Caxias e Londrina já se enfrentaram neste ano na primeira fase da Série C e o Caxias venceu por 4 a 2 em um jogo aberto no Estádio Centenário, com três gols de Calyson. O confronto foi no dia 31 de maio.

O treinador: Roger Silva, o artilheiro que virou técnico

Técnico Roger Silva assumiu a equipe ainda na primeira fase da competição. Rafael Martins / Assessoria / Londrina

Roger Silva, natural de Campinas-SP, iniciou sua carreira como jogador na Ponte Preta em 2003 e encerrou em 2021, na Inter de Limeira-SP, clube onde também começou sua trajetória como treinador.

Com uma longa carreira, o ex-atacante se destacou em diversos clubes, como Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Internacional e Corinthians, somando passagens por 19 times no Brasil e no exterior.

Como técnico, ele teve três passagens pelo Athletic-MG, onde acumulou 80 jogos e conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, além de ter sido campeão do interior do Campeonato Mineiro em 2022 e 2023.

Roger Silva assumiu o Londrina na nona rodada da primeira fase da Série C. Sob seu comando, o "Tubarão" tem cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, e avançou para o quadrangular com a quarta colocação.

Apesar dos bons números, o time não vence há quatro jogos na Série C. Como mandante, o Londrina tem um bom desempenho, com quatro vitórias, seis empates e apenas uma derrota, para o Náutico. A equipe acumulou 30 pontos e avançou na quarta colocação da primeira fase da competição nacional.

Zagueiro Wallace é uma segurança na defesa do time. Rafael Martins / Assessoria / Londrina

Contra o Caxias, o treinador do Londrina não descarta fazer uma mudança mais ofensiva, com o objetivo de buscar a vitória a todo custo em casa:

— Daqui a pouco tentar alguma coisa mais ofensiva também. Se precisar, a gente vai ter que abrir mão de um volante, tentar ser um pouco mais agressivo, tentar correr um pouco mais de risco. É uma final para nós no sábado — disse Roger, que depois terá terá duas partidas fora de casa.

O time do Londrina mistura experiência e juventude. Entre os nomes rodados estão o lateral Cédric, ex-Mirassol, e o zagueiro Wallace Reis, de 37 anos, que teve passagens por Grêmio, Flamengo e Corinthians. No ataque, o destaque é o artilheiro Iago Teles, que tem 16 gols e cinco assistências na temporada.

O palco da decisão: o novo Estádio VGD

Londrina voltou a sua antiga casa, o Estádio VGD neste ano. Rafael Martins / Assessoria / Londrina

A partida entre Londrina e Caxias será no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, que volta a ser a casa do Londrina após nove anos de uso do Estádio do Café. A mudança busca transformar o local em um "caldeirão", já que as arquibancadas ficam mais próximas do campo.

O Estádio do Café, que tem capacidade para 30 mil pessoas, foi substituído pelo VGD, que comporta 8 mil torcedores. A mudança ocorreu nesta temporada, porém, a sede administrativa do clube fica já no complexo, que passou por reformas no ano passado, com um novo sistema de irrigação e drenagem, vestiários modernizados com uma saída subterrânea para o campo e um novo sistema de iluminação de LED.