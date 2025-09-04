Esportes

Voltou
Notícia

Técnico do Juventude ganha uma opção a mais para escalar o meio-campo contra o Flamengo

Atleta que não entrava em campo desde a derrota para o Bahia, em julho, se recuperou de uma lesão na panturrilha

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

