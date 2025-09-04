Técnico do Juventude ganha uma opção a mais para escalar o meio-campo contra o Flamengo

O meia Lucas Fernandes foi a principal novidade do treinamento realizado nesta quinta-feira (4) no CT Alviverde. O atleta não atua desde o dia 27 de julho, na derrota para o Bahia por 3 a 0, quando a equipe ainda era comandada por Claudio Tencati.
O jogador teve uma lesão na panturrilha no confronto em que ficou 71 minutos em campo, em Salvador. Lucas Fernandes será alternativa a Nenê ou até pode atuar junto com o camisa 10, quando Carpini assim optar.
O Verdão só voltará a campo pelo Brasileirão no dia 14 diante do Flamengo. O confronto ocorre no Alfredo Jaconi, às 16h30min.