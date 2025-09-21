Técnico do Juventude admite fragilidade da equipe: "Estamos sendo uma equipe ainda facilmente batida"

Alviverde segue na zona do rebaixamento com resultado Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude perdeu a sua segunda partida seguida após o técnico Thiago Carpini assumir o comando do Juventude no Brasileirão 2025. Na tarde deste domingo (21), o Verdão foi presa fácil para o forte Mirassol. O time paulista venceu por 2 a 0. O técnico Thiago Carpini admitiu que o time errou em momentos decisivos.

— Foi um jogo de uma eficiência maior de um adversário da parte alta da tabela, uma campanha irretocável, principalmente dentro de casa, que ainda se mantém invicto. Nós fomos falhos ali no primeiro tempo em algumas situações. Aconteceu o gol no primeiro lance, que era perfeitamente evitável, e o segundo é o mérito do adversário de acertar uma finalização com tamanha qualidade — declarou Carpini, que completou:

- Como eu digo, não é o nosso campeonato, mas é sempre importante estar somando. Mas ainda alguns detalhes, estamos sendo um pouco displicentes. A gente está sendo uma equipe ainda facilmente batida em alguns momentos dos duelos e sofrendo muitos gols.

O treinador também lamentou o fato de ter cinco zagueiros no Departamento Médico. Contra o Mirassol, Carpini preferiu improvisar o volante Caíque. Marcos Paulo não viajou com a delegação. Outra opção seria Bernardo da base, mas o treinador viu que diante de um adversário forte não seria o momento.

— Por mais que a gente ainda não tenha conseguido encontrar essa linha defensiva, a falta dos zagueiros, cinco zagueiros do departamento médico, Caique atuando improvisado, mas Caique e Luan fizeram grande jogo e não foi por esse ponto, mas claro que essa recorrência que está sempre mudando na linha defensiva, isso atrapalha esse ajuste, a gente tem sofrido muitos gols, uma coisa que está me incomodando bastante.