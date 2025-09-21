Esportes

Técnico do Juventude admite fragilidade da equipe: "Estamos sendo uma equipe ainda facilmente batida"

Alviverde não conseguiu segurar o Mirassol, a sensação do Brasileirão, na tarde deste domingo, no interior paulista, pela 24ª rodada do Brasileirão

Tiago Nunes

