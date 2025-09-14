Técnico do Caxias vê jogo equilibrado e afirma que time pode ter mudanças após empate com São Bernardo

Caxias vem de dois empates seguidos no quadrangular do acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não fez uma boa atuação diante do São Bernardo e ficou no 0 a 0 contra o time paulista na noite deste sábado (13), no Estádio Centenário. A repetição da escalação que empatou sem gols com o Floresta, por parte do técnico Júnior Rocha, não deu certo. No primeiro tempo, o Caxias ficou travado em campo, e não criou quase nada.

— Ah, por que veio com a mesma equipe? Porque a gente acredita nos atletas. Eu acredito em todos eles. E aí, é simples. Sobre a escalação, nós não perdemos o jogo lá com o Floresta. E essa equipe base que iniciou hoje foi a que nos trouxe até aqui. Então, a partir de agora, a gente teve algumas mudanças, atletas que entraram melhor que os outros. Então, a partir de então, poderá haver mudanças. Sempre coerência, justiça. Tem outros que chamam de teimosia, tem outros que chamam de coerência, justiça. Simples — declarou o treinador, que avaliou o empate:

— Jogo duro, a gente sabe que é um dos favoritos a subir, o São Bernardo, um time com bastante qualidade, já vem a tempo junto essa rapaziada. Mas a gente conseguiu equilibrar o jogo. Fizemos um jogo equilibrado. Vi momentos que a gente estava melhor no jogo, momentos que o São Bernardo estava melhor. Eles tiveram as oportunidades deles, nós tivemos as nossas. Eles não foram efetivos hoje, nem nós fomos efetivos, por isso 0 a 0.

No segundo tempo, o Caxias mudou. Entraram Mossoró e Igor Torres para as saídas de Lorran e Iago. As trocas fizeram o time render mais, principalmente no meio-campo. Porém, as melhores chances vieram do São Bernardo. O goleiro Thiago Coelho foi novamente decisivo para o time não perder.

— Infelizmente, tivemos que esperar até o intervalo para fazer os ajustes ali, uma peça ou outra, para trocar um pouquinho as características, porque a gente precisava jogar um pouco mais. Foi o que aconteceu, até os 30 minutos do segundo tempo, achei que nossa equipe equilibrou — analisou o treinador grená, que finalizou: