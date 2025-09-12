Esportes

Na prancheta
Notícia

Técnico do Caxias não confirma escalação, mas dá pistas de time para decisão de sábado

Júnior Rocha realizou o último treino com o elenco principal na tarde desta sexta-feira, no Estádio Centenário

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS