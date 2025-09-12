Técnico do Caxias não confirma escalação, mas dá pistas de time para decisão de sábado

Caxias vai para o segundo jogo do quadrangular final da Série C em busca da primeira vitória. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Pela entrevista pré-jogo do técnico do Caxias, Júnior Rocha vai repetir a escalação grená para enfrentar o São Bernardo, neste sábado (13), às 19h30min, no Estádio Centenário. Apesar do treinador falar que a imprensa terá acesso a escalação uma hora antes do jogo, no fim ele deu pistas de que poderá repetir o time que encarou o Floresta.

— A equipe titular vocês vão ter mesmo uma hora antes da partida. A gente está muito feliz com todos aqui, a semana foi maravilhosa de treinos, conseguimos fazer algumas variações importantes, treinamos a bola parada, e estamos prontos para o confronto — disse o treinador do Caxias.

Depois, o técnico voltou a falar sobre possibilidades de escalação. Todos os reforços contratados serão relacionados para a partida. Porém, não vão começar o jogo. Júnior Rocha deixou escapar que Giovane Gomez começa no banco após fazer trabalhos específicos, pois está há um mês sem jogar.

— O Giovani, antes de se apresentar aqui, estava quatro semanas sem treinar. O futebol não é amador, ele é profissional. Então precisava esses dias para se readaptar de novo, porque se eu levo esse atleta e coloco ele lá, e ele não vai bem, a gente acaba queimando um cartucho, e expondo o atleta. Nós estamos com o Welder e o Nescau, foram dois que nos ajudaram muito ao longo dessa competição. Se houver necessidade, será usado. Entreguei que ele não vai iniciar jogando — disse Júnior Rocha.

TENDÊNCIA DE REPETIÇÃO

No fim da entrevista, o técnico do Caxias deixou mais uma pista sobre o time e a tendência de repetição da equipe que empatou em 0 a 0 com o Floresta, no Ceará.

— A gente é muito coerente aqui. É como eu falei para vocês, eu não posso pegar e jogar tudo o que nós fizemos até agora fora. Se eu cometo um erro de gestão aqui, eu posso botar tudo por água abaixo. Aí eu sou muito coerente. O cara vai dizer, vai ser muito conservador. Não, não sou conservador, sou muito correto. Então, como eu falo para os atletas que já estavam aqui, vocês estão recebendo oportunidade, vocês não vão poder reclamar de mim depois. Aproveitem as oportunidades — disse Rocha, que completou:

— Tem muito atleta pedindo passagem. Então, eles vão ter a oportunidade deles de novo, diante do torcedor, num gramado bom, numa atmosfera boa. Espero que aproveitem, porque a oportunidade está sendo dada.