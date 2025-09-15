Técnico do Caxias indica uma mudança no time para enfrentar o Londrina fora de casa

Volante Mossoró melhorou o time ao entrar no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha sinalizou uma mudança importante na escalação do Caxias para o próximo desafio na Série C. Diante do Londrina, fora de casa, a equipe grená deve contar com Mossoró no lugar de Lorran, buscando uma saída de bola mais qualificada no meio-campo. A partida, válida pela terceira rodada do quadrangular final, acontece no sábado, às 19h30min, no Paraná.

Nos dois primeiros jogos do quadrangular, Júnior Rocha optou pela dupla Lorran e Vini Guedes no meio. No entanto, o time não apresentou o desempenho esperado. A virada veio na segunda etapa da última partida contra o São Bernardo, quando Mossoró e Igor Torres entraram em campo e a equipe teve uma melhora significativa.

— O Mossoró entrou super bem, oscilou durante a segunda etapa, como todos oscilaram, mas eu achei que ele solucionou o nosso lado direito, que começou a jogar. Tanto que o Igor fez o lado esquerdo jogar um pouco mais também do que o Iago estava fazendo no primeiro tempo. Então as trocas deram certo - avaliou o treinador.

Júnior Rocha não poupou elogios a Mossoró e reforçou a ideia de que a nova formação pode trazer a consistência necessária para os próximos confrontos. Ele também destacou a versatilidade de Vini Guedes, que deve retornar à sua posição original como primeiro volante, onde o treinador considera que ele tem um desempenho "quase perfeito".

— Ele fez um segundo tempo assim maravilhoso nessas trocas, nessas variações que a gente vai achando as peças ideais para ter certeza, nós vamos estar cada vez mais fortalecidos — concluiu.