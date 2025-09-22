Técnico do Caxias espera contar com atacante para decisão contra o Londrina

Calyson tem 23 jogos, quatro gols e duas assistências pelo Grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Com a queda de rendimento do Caxias, um nome ainda se destaca pela movimentação no setor de ataque. Calyson ficou de fora do jogo contra o Londrina, no último sábado. Na oportunidade, o Grená empatou em 1 a 1 fora de casa.

O atleta foi vetado pelo Departamento Médico (DM) após o diagnóstico de uma lesão no músculo posterior da coxa. Para não perder o atleta para o restante da segunda fase, ele foi cortado do último jogo.

A expectativa é de que o jogador possa ficar à disposição para a partida de domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário, diante do próprio Londrina, na abertura do returno do quadrangular final da Série C. O técnico Júnior Rocha comentou a situação do atacante:

— Foi uma lesão bem leve, mas não dá para colocar o jogador com dor. Então, a gente preferiu preservá-lo. Não que ele tinha condições de jogo, o médico vetou, e nós temos um departamento médico muito competente, onde a gente confia demais, o departamento médico vetou, a gente levou outro jogador (a Londrina) que acabou o substituindo e fazendo gol — disse o treinador.

Quem entrou no lugar de Calyson foi Jhonatan Ribeiro. O atleta marcou o gol de empate contra o Londrina. Se o titular não voltar, o reserva imediato deve seguir entre os 11 iniciais para enfrentar a equipe paranaense em busca da primeira vitória no quadrangular final.